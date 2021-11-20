19 Kasım 2021 Haberleri
19 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Korkunç görüntüler! Takip ettiği husumetlisini sokak ortasında boğazını keserek öldürdü
- Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum
- Okul bahçesinde kan donduran olay! Vatandaşlar asılı halde buldu
- Uruguay'da bir dönem kapandı! 15 yıldır takımın başında bulunan Tabarez'in görevine son verildi
- ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
- Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in ablasını görenler gözlerine inanamıyor
- Fatih Terim, Kerem potansiyeli görünce yönetime transfer talimatını verdi: Elinizi çabuk tutun
- Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor
- Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
- Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda peş peşe tahliyeler! Bir kişi daha serbest bırakıldı
- Son Dakika: Yeni koronavirüs tedbiri! Milli Eğitim Bakanlığı tören ve yarışmaları iptal etti
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'den sonra bir çağrı da Demirtaş'tan: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim
- Fatih Terim'e methiyeler düzdü! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev bekliyor
- Anestezinin etkisinden çıkan Biden, Başkanlık görevini Harris'ten devraldı
- Mustafa Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklamalar! Nusret'le ilgili sözleri çok konuşulur: Ben destek verdim
- Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarıyla görüşecek: Kara kışı konuşacağız
- Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan lise öğrencilerinden ters kelepçe ve dayak iddiası
- İngiltere ve Fransa arasındaki kriz tehlikeli hal aldı: Sinirlerimizle oynuyor, gerekeni yaparız
- Gördüğüne inanamayınca yetkilileri aradı! Eski futbolcunun şansının döndüğü an beğeni rekoru kırıyor
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
- Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video paylaştı, aldığı tepkiler beklediği gibi olmadı
- Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük panik! Berke Özer idmana çıkamadı
- Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı
- Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 25 artış yapılıyor
- Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
- FIFA sıralaması güncellendi! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yükseldi
- Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor
- Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı
- Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, ekipler kadın ve 2 çocuğu kurtardı
- Aziz Yıldırım'ın büyük hayalini Ali Koç gerçekleştiriyor! Alexis Sanchez, Fenerbahçe'ye çok yakın
- Paraya yine zam geldi! Döviz kurundaki artış nedeniyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa çıktı
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- Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından karayolunda heyelan meydana geldi
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