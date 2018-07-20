19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na Doğru

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala'nın Trakya'nın en büyük fuar alanına sahip olduğunu belirtti.

19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Kerman, "5 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapılırken birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Tüm Trakya halkını 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapacağımız fuarımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.