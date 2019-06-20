19 Haziran Sayısal Loto sonuçları: Altı bilen bir kişi milyoner oldu!

19 Haziran Sayısal Loto sonuçları, dün akşam canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişi, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Şube Müdürlüğünde yapıldı. Oyunun müdavimleri ve şansını bu oyunda deneyenlerin merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları, MPİ resmi sitesinden yayınlandı. İşte Sayısal Loto sonuçları...

19 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 7, 34, 36, 38, 42 ve 48

Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.