19 Haziran Şans Topu sonuçları son dakika: İşte bu akşamın sayıları ve kazananları

19 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında ve Beyoğlu''nda yapılan çekilişte haftanın kazandıran 5+1 sayıları belirlendi. Geçen haftadan bu akşamki çekilişe devreden ikramiye miktarı ise 792.546,86 TL idi. Şans Topu çekilişi sonuçları için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Şans Topu sonuçları için tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 939. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 16, 24, 25, 33 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 939. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 792 bin 546 lira 86 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 522 lira 70''er kuruş, 4 artı 1 bilen 236 kişi 433 lira 55''er kuruş, 4 bilen 2 bin 873 kişi 44 lira 50''şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 79 kişi 25 lira 65''er kuruş, 3 bilen 80 bin 729 kişi 4 lira 10''ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 446 kişi 6 lira 10''ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 934 kişi 3 lira 80''er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 764 bin 55 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 848 bin 909 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 473 bin 444 lira 91 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)''in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00''e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.