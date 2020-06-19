19 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
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19 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Haziran Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte, 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

19 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
19.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:08

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 19 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

19 HAZİRAN 2020 CUMA HUTBESİ

TARİH : 19.06.2020

19 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

HALİS NİYET VE SAMİMİYET

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulü halis niyet ve samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve amelin yalnızca Allah'a has kılınmasıdır. İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir olmasıdır.

Aziz Müminler!

Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi seyahatten ayıran niyettir.

Mümin imanında samimidir. "Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et." ilahi emrine canıgönülden uyar. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve sadece O'ndan yardım ister. Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar

Mümin ibadetlerinde samimidir. Diliyle, bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine şükreder. O'nun büyüklüğü karşısında kendi acizliğini itiraf eder. "De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." ayet-i celilesine son nefesine kadar sadık kalır.

Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin yanında, fitnenin karşısında durur. Hâsılı mümin, hayatının her safhasında hüsn-i niyet ve samimiyet üzere yaşar.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır. Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum: "Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl."

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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