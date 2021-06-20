19 Haziran 2021 Haberleri
19 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı
- Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan taraftara mesaj var: Şimdi size layık olma zamanı
- Düğün evinde yenilen yemek az kalsın faciaya neden oluyordu! 30 kişi hastaneye kaldırıldı
- Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
- Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin
- Galatasaray'da Burak Elmas ipi göğüsledi! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri
- Dev etkinliğe saatler kaldı! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak
- Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi
- İstanbul'un ardından Ege sallandı! Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
- Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan Ebru Gündeş iddialarına yanıt
- Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm
- Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı
- Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
- EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti
- Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 'şimdi tam zamanı' diyerek verdi
- Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi
- Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
- Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır
- Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
- Beşiktaş taraftarları kazan kaldırdı! Yönetime tepki için açtıkları etiket kısa sürede zirveye oturdu
- Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor
- Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi
- G.Saray seçiminde 16. sandık açıldıktan sonra iki başkan adayı salonu terk etti
- Zeljko Obradovic, 20 yıl sonra Partizan'a geri dönüyor
- Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak
- PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
- Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
- 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
- G.Saray Divan Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır
- Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak
- Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik
- Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunan İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta bitti
- Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
- Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarından itibaren randevu alınabilecek
- Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
- Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
- Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin