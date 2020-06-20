19 Haziran 2020 Haberleri
19 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
20.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:19
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- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
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