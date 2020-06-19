19 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 19 Haziran 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Gençliğim Eyvah 02:00 Esra Erol'da 04:05 Bir Zamanlar Çukurova 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:00 Gençliğim Eyvah 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:00 Gençliğim Eyvah 20:45 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor 22:50 Gençliğim Eyvah 23:00 Kardeş Payı Kaynak: InterSinema.com