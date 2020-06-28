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19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Virüsün kimden ve nasıl bulaştığını anlamanız mümkün...

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunarak, "Virüsün kimden ve nasıl bulaştığını anlamanız mümkün değildir.

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -
28.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:28

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunarak, "Virüsün kimden ve nasıl bulaştığını anlamanız mümkün değildir." dedi.

Bayık, 9 Haziran'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede ve konutunda geçirdiği karantina sürecinde edindiği tecrübeleri AA ekibiyle paylaştı.

Şüphe üzerine tedbir amacıyla yaptırdığı testin ardından tedavi sürecinin başladığını anlatan Aslan Ali Bayık, teşhis konulur konulmaz durumunu medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığını ve kendisine temas edenleri uyardığını belirtti.

Tedavi sürecinin yaklaşık 18 gün sürdüğünü vurgulayan Bayık, bu sürecin 6 gününü hastanede, geri kalanını ise konutunda geçirdiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Bayık, virüsün kendisine ne zaman ve nereden bulaştığını bilmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Koronavirüse karşı en önemli tedbir, başta yakın temas kurmamak ve hijyene dikkat etmektir. Uzun bir süre bu iki önemli etkene dikkat etmiş olsam da belediye başkanı olmam nedeniyle daha çok insanla görüşme ve temas etme gerekliliği doğuyor ama nereden, nasıl olduysa bir yerde bu virüse yakalandık. Ön test yaptırdık, pozitif çıkınca öncelikle medya aracılığıyla görüştüğümüz herkesin tedbir alması için uyarılarda bulundum. Bu sürecin ardından yapılan testlerde negatif olarak çıkınca Allah'a şükür sağlığıma kavuştum. Hastane ve karantina süresince bizi takip eden başta sağlık çalışanları ve hemşehrilerime destek ve duaları için teşekkür ediyorum. Buradan süreci bizzat yaşayan birisi olarak tüm vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını öneriyorum. Virüsün kimden ve nasıl bulaştığını anlamanız mümkün değildir."

"Türkiye bu süreci iyi yönetiyor"

Bayık, tedavi sürecinde ise Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına bir kez daha bizzat şahit olma imkanı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile başarılı bir mücadele verdiğini vurgulayan Aslan Ali Bayık, "Dünyada koronavirüse karşı en iyi tedbirleri alan ve mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu gördüm. Her gün dünyanın her yerinden haberleri izliyoruz. Dünyaya ben hakimim diyen ve ileride olduğunu savunan birçok ülkenin bugün karşılaştığı durumu ve başarısızlıklarını görüyoruz. Özellikle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok dikkatli olması ve bu konuya önem vermesinin de katkısıyla Türkiye bu süreci iyi yönetiyor. Türkiye, aldığı tedbirler ve uygulamalarıyla bu konuda en önde başarılı ülkeler arasında geliyor. Kimse panik yapmadan, herkes tedbirli bir şekilde hayatına devam etmelidir." diye konuştu.

Bayık, tedavisinin ardından tedbirlere daha sıkı uyarak Hilvan halkına hizmet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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