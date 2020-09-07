19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanlar çok tedbirli davransın, maskeyi hiç çıkarmasın" -... Sakarya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Binnaz Demir, zorlu hastalık sürecini hastanede ve evde gördüğü tedavinin yanı sıra çevresindekilerin desteğiyle moralini yüksek tutarak atlattı.

Sakarya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Binnaz Demir, zorlu hastalık sürecini hastanede ve evde gördüğü tedavinin yanı sıra çevresindekilerin desteğiyle moralini yüksek tutarak atlattı.

Erenler ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Demir, Almanya'dan gelen torununun bu ülkeye dönmek için yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkınca tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kan tahlili ve PCR testinin ardından Demir'e Kovid-19 teşhisi konuldu.

Durumu iyi olduğu için evde tedavi uygulanmasına karar verilen Demir, bir süre sonra öksürük, tat ve koku kaybı, iştahsızlık, nefes almada zorluk yaşayınca hastaneye yatırıldı.

Demir, şeker ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra durumunda iyileşme olunca taburcu edildi.

Tedavisi evde devam eden Demir, tedavi ve dengeli beslenmeyle 21 günlük zorlu süreci atlattı.

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Binnaz Demir, torununa Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle kendisine de test yapıldığını söyledi.

Torununa hastalık bulaştığı için çok üzüldüğünü belirten Demir, "Pozitif çıkınca kendimi düşünmedim, çocuğu düşündüm. Ona bir şey olacak diye korktum. Ölenleri görüyorum televizyonda. Doktorlar hastalığın her aşamasını anlatıyor, korkuyordum tabii ki." dedi.

Demir, hastalık sürecinde öksürük, halsizlik, iştahsızlık, tat ve koku kaybı şikayetlerinin bulunduğunu, nefes aldıkça göğsünde batmalar olduğunu dile getirerek, "Şimdi az da olsa var ama 'geçti.' dedi doktor. İştahsızlık oldu, ne yediğimden ne içtiğimden hiçbir şeyden tat alamadım ama atlattık. Öksürüğüm artınca ve nefes almada zorlanınca hastaneye yatırdılar." diye konuştu.

Hastalık sürecinde çocuklarının sayesinde ayakta kaldığını aktaran Demir, ailesinin kendisine sürekli "İyi olacaksın, iyisin." diyerek moral verdiğini kaydetti.

Demir, salgın sürecinde hiç dışarı çıkmamasına, dikkat etmesine rağmen hastalığa yakalandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar çok tedbirli davransın, hele maskeyi hiç çıkarmasınlar. Nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Hep 'Aman adam orada yalnız yatıyor, ölürsem onun yanına giderim diyordum.' ama öyle değilmiş, çocuk ve torunları geliyor hemen insanın gözünün önüne."

"Artık bir gün dedim ki 'öleceğim herhalde"

Kendisine verilen tedaviyi uyguladığını, ilk gün 16, sonraki günlerde sabah-akşam üçer hap içtiğini belirten Demir, "Bol su içeceksin dediler, aynısını yaptım. İlaçları içtikten sonra iştahım geldi. İştahım gelmeseydi daha kötü olacaktım. Artık bir gün dedim ki 'Öleceğim herhalde.' İçimden salavat okuyordum. Şimdi iyiyim, daha iyi olacağım inşallah." dedi.

Demir, iyi olacağını hissettiğini dile getirerek, "En çok torunuma üzüldüm çünkü Almanya'ya dönmesi gerekiyordu, okulu vardı. Ölenleri görünce kendimi diri tuttum. İnşallah geçireceğim ben bunu diye çok gayret gösterdim. Çok aç kaldım, hiçbir şey yiyemedim. İştah diye bir şey kalmadı ama Allah'ın hikmeti, iyileştim çok şükür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA