19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dr. Corut: "Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli"
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19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dr. Corut: "Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli"

Sivas'ta özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktor, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin ve görevinin başına tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Dr. Corut:
20.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:18

Sivas'ta özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktor, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin ve görevinin başına tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dr. Uğur Corut'un, 19 Mart'ta işten eve döndükten sonra gece ateşi yükseldi. Ertesi gün hastaneye gelen Corut'a yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi gören Corut'a son yapılan test ise negatif sonuç verdi.

Corut, 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü.

Tedavisinin ardından yeniden görevine başlayan doktor Uğur Corut, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla şüphelendiğini, yapılan tahlillerde test sonucunun pozitif çıktığını, ilk 2 gün ateşi olduğunu, üşüme, titreme, şiddetli eklem ağrıları, bel ve baş ağrısı yaşadığını belirten Corut, "Daha sonrasında semptomlar olunca ister istemez test yaptırma gereği hissettim." dedi.

Daha önce muayene ettiği ve pozitif vakayla karşılaştığı hastalarının bulunduğunu vurgulayan Corut, şunları kaydetti:

"Şüphelendim ve testimin sonucu pozitif geldi. Tüm hastalıklarda moral ve motivasyon çok önemli, psikolojik olarak hastalığın seyri açısından kendinizi daha iyi halde tutmanız gerekiyor. Tedavi sürecimde yaklaşık 1 hafta hastanede yattım. Sağlık Bakanlığının belirlediği protokole göre ilaç tedavisi aldım. 5 günlük tedaviden sonra testim negatifleşti ve ailemle bayağı mutlu olduk. 2 gün sonraki testim de negatif çıkınca taburcu edildim."

Hastalığının ilk günlerinde koku ve tat almada duyarsızlaştığını kaydeden Corut, ilk dönemlerde hastalığın belirtilerine herkesin yabancı olmasından dolayı tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Corut, testinin pozitif çıkmasının ardından ailesiyle ilgili endişe duyduğunu vurgulayarak, "İlk başta ailem için endişelendim. 3 kızım var, tanı konulmadan önce hafta sonu evde eşim ve çocuklarımla beraberdim. Özellikle onlar için biraz daha fazla kaygım oldu." diye konuştu.

"En büyük endişem ailem oldu"

Eşi ve çocuklarına yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasıyla kendini daha rahat hissettiğini anlatan Corut, şöyle devam etti:

"Daha çok çocuklarım açısından tedirginlik yaşadım. Onların sonucunun negatif gelmesi beni mutlu etti. Test sonucum pozitif çıkınca en büyük endişem ailem oldu. Onlar da çok üzüldüler, eşimde, annemde ve babamda psikolojik bunalım hali oluştu. Allah'a şükür bir problem yaşamadan tedavi sürecini ve hastalığı atlattık. Hastalık devam ediyor, vaka sayıları azalmış olsa da hastalığın seyri devam ettiği için daha dikkatli olmalıyız. Bazı önlemler kaldırıldı ama bu, hastalığın tamamen gittiği anlamına gelmiyor. Maske takmaya ve kişisel mesafeyi koruyucu önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu, bizi rehavete düşürmemeli."

"Pes etmeyip elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyen Corut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte sağlık çalışanlarının haklarını ödemek zor. Zor bir süreç ve biz bu süreci devam ettirmek zorundayız. Toplum ve insanlarımız için buradayız. Birilerinin bu hastalıkla savaşması lazım, biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hastalarımıza yine bakmaya devam ediyoruz, tedavi süreçlerini tamamlıyoruz. Bu süreçte pes etmeyeceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

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