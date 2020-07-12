19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir...

Adana'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip tekrar görevine dönen 45 yaşındaki acil servis doktoru Remzi Fırat Serttepe, tedavisi süren hastalara umutlu olmaları çağrısında bulundu.

12.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:12

Adana'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip tekrar görevine dönen 45 yaşındaki acil servis doktoru Remzi Fırat Serttepe, tedavisi süren hastalara umutlu olmaları çağrısında bulundu.

Yüreğir Devlet Hastanesinin Karataş ilçesindeki ek hizmet binasında görev yaparken Kovid-19'a yakalanan Serttepe, aynı hastanenin koronavirüs servisinde tedavi görmeye başladı.

Hastanede ve ardından götürüldüğü Sağlık Müdürlüğünün gözetimindeki misafirhanede tedavi ve karantina süreci 17 gün süren Serttepe, son 2 testinin negatif sonuçlanmasıyla hastalığı atlatıp görevine döndü.

Doktor Serttepe, görevini, hem Kovid-19 testlerinin yapıldığı ilk müdahale servisinde hem de hastanenin acil servis bölümünde sürdürmeye başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Serttepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde çok zorlandığını söyledi.

Bu süreçte kendisini en çok zorlayanın aile hasreti olduğunu anlatan Serttepe, "Çocuklarımı görmemek hastalığın en zor kısmıydı. Sağlığınız önemli ama ayrı kalmak, en zor kısmıydı. Çok duygulanıyorum, inanın kendimi zor tutuyorum çünkü çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu, kötü bir duygu." dedi.

Serttepe, "Çok şükür iyileştik ve görevimizin başındayız. Eş ve çocuklarımla konuşurken genelde hep özlem vardı. Hastalığım hakkında bilgileri vardı. Bana hep 'Ne zaman geleceksin?' diyorlardı. Eşim her seferinde duygulanıyor tabii. Eve gidememe ihtimali kötü bir ihtimal." şeklinde konuştu.

"İyileşme umudunuzu kaybetmeyin"

Serttepe, karantina sürecinde aile desteğinin moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ailesinin sevgisini hissetmenin iyileşme sürecinde çok faydası olduğuna inandığını ifade eden Serttepe, şöyle devam etti:

"İzolasyon süreci bittikten sonra koşa koşa evime gittim. Kapıda karşılaşınca çocuklarıma sarılıp ağladık. İnsanlar bu zamanlarda esarete düşüyorlar, karantinada kalıyorlar, çıkamıyorlar. Hastalığı atlatmanın en güzel yolu içinizdeki iyileşme hissiyatını ve umudunuzu yitirmemeniz. Umut ve inanç inanılmaz önemli. Lütfen bunu kaybetmeyin. Bu iyileşme sürecinde size çok ciddi başarı sağlıyor. Umut, bu hastalık için bence en vazgeçilmez şey olacak. Hiç kimse hiçbir şekilde moralini bozmasın. Hastalandım diye üzülmesin, inanın ki iyileşiyoruz çoğumuz. Umudumuzu bu konuda lütfen kaybetmeyelim."

"Virüs gezmiyor, insanlar geziyor"

Serttepe, hastalığın ilk ortaya çıktığı zamanlardan itibaren serviste çift eldiven giyen, maske takan biri olmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar dikkat etmeme, bu kadar hijyene, beslenme ve uykuma dikkat etmeme rağmen maalesef yakalandım. O yüzden herkes beslenmesine, uykusuna dikkat etsin. Sağlık Bakanlığımız canla başla her gün açıklama yapıyor. Lütfen oradaki uyarılara dikkat edelim. Her zaman söyleniyor, 'Virüs gezmiyor, insanlar geziyor.' Bu slogana dikkat edelim. Biz gezdiğimiz sürece, dikkat etmediğimiz sürece yayılmaya ve hastalık ciddiyetini korumaya devam edecek. Lütfen Bakanlığımızın uyarılarına uyalım."

Remzi Fırat Serttepe, iyileşmesinin ardından tedavide kullanılması için plazma bağışında bulunduğunu belirterek, "Hastalığı atlatmanın neticesinde birilerine bir fayda sağlamanız inanılmaz bir mutluluk. Umarım verdiğim plazma birilerinin hayatının kurtarılmasında faydalı olmuştur." ifadesini kullandı.

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir Güncel
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son...
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
3 çocuğunu bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
3 çocuğunu bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Filiz Akın Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Falcao İrfan Buz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Ateş Asker Bursa
Şu an buradasınız: 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 13:13:52. #1.14#
title