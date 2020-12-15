19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında

15.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:35
19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında

ISPARTA'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın (57) ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ISPARTA'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın (57) ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bölgede Özbay'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmaları başlattı. 19 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi. Jandarma ekipleri, bugün Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve onun çocuklarının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ise arama yapıldı.

CEP TELEFONU EVDE BULUNMUŞTU

Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Mustafa Özbay'ın öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi ortaya çıkmıştı. Özbay için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.


19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında
19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

İlgili Haberler

Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Ali Palabıyık Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:36:23. #1.14#
title