19 Günde 1919 Organ Bağışı

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına düzenlenen "1919 Organ Bağışçısı Kampanyası" destek gördü.

Mayıs ayı içinde düzenlenen kampanya çerçevesinde hastaneler, kışlalar, polis okulu, alışveriş merkezleri ve şehir merkezinde halkın rahat ulaşabileceği alanlarda stantlar açılarak, bağışçı olmaları istendi.

Kampanya hakkında gazetecilere bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, mayıs ayında 19 günde 1919 kişinin organ bağışında bulunduğunu aktardı.

Oruç, "Milli Mücadele'mizin 100. yılında, 19 Mayıs 1919'un anısına, mayıs ayında 1919 Organ Bağışçısı Kampanyası'nı başlattık. Sevinerek söylemek istiyorum ki 19 Mayıs tarihi itibarıyla halkımızın büyük desteği ile Milli Mücadele'mizin 100. yılında kampanyada hedeflenen 1919 organ bağışçısı hedefine ulaştık." dedi.

Türkiye'de organ naklindeki en büyük sıkıntının organ bağışının azlığı olduğunun altını çizen Oruç, "Organ bağışını artırıp, bu konudaki toplum duyarlılığını korumak bizim en önemli hedeflerimiz arasındadır. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ veya doku beklediğini vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımızın bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 500'ü ihtiyaçları olan organ bulunamadığı için hayatlarını kaybetmektedir. Biz de bu kampanyada olduğu gibi bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak, organ bağışını artırmak için yıl boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı ilk 5 aylık dönemde ilimizde 20 bin kişiye organ bağışı ve organ nakli konularında eğitim verildi. Beş aylık çalışmalarımız sonucunda 19 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Samsun'da organ bağışçısı sayısı toplam 18 bin 326'dır."

Kaynak: AA