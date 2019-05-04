Samsun Valiliğince organize edilen "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında ekolojik yaşam bisiklet derneği üyesi bisikletçiler, Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ı ziyaret etti.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler, Partal'ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Partal, bu anlamlı faaliyetin oluşmasında öncülük eden Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'ne teşekkür etti.

Subaşı da şunları söyledi:

"Milli Mücadele'nin 100'üncü yaş gününü kutlamanın yanı sıra, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için, milli mücadele ruhu, tarih bilinci, milli değerlere bağlılık gibi konularda örnek teşkil etmesi anlamında bu organizasyonu yapma gereği duyduk. Etkinliğimiz Samsun İlk Adım'dan başlayarak sırasıyla Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Ankara Eski Meclis'te son bulacaktır."

Kaynak: AA