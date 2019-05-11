19 Günde 1919 Kilometre Pedal Çevirecekler

Samsun Valiliğince organize edilen "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" Projesi kapsamında yola çıkan bisikletçiler Sivas'a ulaştı.



Proje kapsamında Samsun'dan yola çıkan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 bisikletçi Sivas'a geldi.

Atatürk ve Etnografya Müzesi bahçesinde AA muhabirine açıklama yapan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı, Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

1919 ruhunun 100'üncü yılında bisikletliler olarak yola çıktıklarını belirten Subaşı, "100'üncü yılda atamızın izinden yola çıktık. Bugün Sivas'tayız, yolculuğumuz keyifli geçiyor. Gittiğimiz illerde bayram coşkusu ile karşılanıyoruz. Yerel yönetimleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının uğradığı binaları ziyaret ediyoruz. Yolda insanlar bizi durduruyor, fotoğraf çektiriyorlar. Davamızın güzelliğini biliyorlar. Biz de davamızın önemini biliyoruz. Yoruluyor muyuz, yorulmuyoruz. Bu işten keyif alıyoruz çünkü bu proje 100 yılda bir olacak, biz bunun içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından bisikletçiler Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde zeybek oynadı. Müzeyi gezen bisikletçiler, daha sonra çeşitli temaslarda bulundu.

Bisikletçilerin Kayseri ve Nevşehir'in ardından Ankara'da eski TBMM'ye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA