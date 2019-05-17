19 Günde 1919 Kilometre Pedal Çevirdiler

Samsun Valiliğinin 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla organize ettiği proje kapsamında, Samsun İlkadım'dan yola çıkan bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek, Ankara'ya ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin katılımıyla düzenlenen, "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesini tamamlayan bisikletçiler, başkentte 1. ve 2. Meclis binasını ziyaret etti.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı, Samsun'dan getirdikleri ve ziyaret ettikleri illerde açtıkları Türk Bayrağı'nı 2. Meclis'te Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç'a teslim etti.

Burada bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Erkılıç, proje kapsamında 1919 kilometre pedal çevirerek gelen bisikletçilere teşekkür etti. Bayrağı gururla teslim aldığını belirten Erkılıç, bu mücadelenin, birlik ve bütünlük içerisinde sonsuza kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

Proje Koordinatörü Subaşı da projeye ilişkin bilgi vererek, "Bundan 100 yıl önce Samsun'da yanan o kutsal ateşi tüm Anadolu'ya yaymak adına, o dönemde atalarımızın atlarıyla yaptığı bu yolculuğu, bizler de demir atlarımızla gerçekleştirdik." dedi.

Samsun İlkadım'dan başlayan proje kapsamında, sırasıyla 9 ili ziyaret ettiklerini belirten Subaşı, "19 günde 1919 kilometreyi Ata'mızın izinde tamamlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Şu an ben ve ekip arkadaşlarımın heyecandan bacakları ve sesi titriyor. Bu heyecan, bu gurur anlatılmaz. 19 gündür yoldayız, ailelerimiz 19 gündür bizim yolumuzu gözlüyor. Yolculuğumuz çok anlamlı, çok kutsal." diye konuştu.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Subaşı, "3 yaşında bir kızım var, onun babasıyla ilgili anlatacak bir hikayesi var ve benim torunlarıma anlatacak onurlu bir hikayem var. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, imam gibi farklı meslek grubundan kişilerin yer aldığı bisikletçiler, 1. Meclis'i de ziyaret etti.

Bisikletçiler, Meclis bahçesinde bir müzik dinletisi ve zeybek gösterisi sundu.

Ziyaretlerde Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA