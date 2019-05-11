Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın teslim ettiği bayrağı taşıyan kürekçiler, İnebolu Limanı'nda Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Limanda düzenlenen karşılama töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Atasoy, törende yaptığı konuşmada, Samsun yolunda mola veren ekibi İnebolu Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ekibe başarılar dileyen Atasoy, "İstanbul'dan aldığınız o şanlı bayrağımızı güzel, kazasız şekilde Samsun'a ulaştıracağınıza inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. İstiklal mücadelemizin en önemli tarihlerinden biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bot etkinliğinin en önemli duraklarından biri olan İstiklal madalyalı tek ilçe İnebolu'muzda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız." dedi.

Farklı yerlerden, mesleklerden ve yaşlardan bir araya gelenlerin Kurtuluş Savaşı'na katılarak büyük bir zafer kazandıklarını anlatan Atasoy, yapılan etkinlikle bu ruhun bugün hala yaşadığının gösterildiğini vurguladı.

Dragon Bot Takımı Antrenörü Zafer Benli de 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun'a götürmek için kürek çekerek yola çıktıklarını anlattı.

Taşıdıkları Türk bayrağını 19 Mayıs 2019'da Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edeceklerini bildiren Benli, "Yolculuğumuzun 12'nci gününde İnebolu Limanı'na ulaştık. Hava şartları ne olursa olsun, günde 60-80 kilometre civarında kürek çekiyoruz. 19 günde 20 durak noktamız var. Sporcularımız 15 kişiden oluşuyor. Dışarıdaki teknik ekiple birlikte toplam 26 kişiyiz." diye konuştu.

Yolculuklarının şimdiye kadar sorunsuz geçtiğini aktaran Benli, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için İstanbul Valimizden aldığımız Türk bayrağımızı 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun'a sağ salim ulaştırmak hedefimiz. Arkadaşlarımız ve teknik ekibimizle çıktığımız bu yolda inşallah kazasız belasız bunu tamamlayacağız. Bayrağımız 19 Mayıs'ta her zaman maraton şeklinde oldu ama denizden ilk kez kürek çekerek tamamlanıyor. Toplam 830 kilometrelik bir mesafe olacak. Bize inanan, güvenen, dualarını esirgemeyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Benli tarafından Vali Yardımcısı Kılıçarslan'a, Bandırma Vapuru maketi hediye edildi.

Törende, İnebolu Belediyesi Heyamola Ekibi de gösteri sundu

Kaynak: AA