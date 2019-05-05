Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kürek çekerek Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde törenle karşılandı.



Ereğli Limanı'na, sahil güvenlik ile ilçedeki balıkçılık yapan tekneler ve özel yatlar eşliğinde ellerindeki Türk bayrağıyla giren 15 kişilik dragon bot sporcusu, ilçe protokolü ve Hatice Erdem Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından meşaleler ve alkışlarla karşılandı.



Limanda bekleyen öğrencilerin çiçek takdim ettiği sporcular, burada karşılama konuşmaları ve hediye sunumunun ardından dinlenmeye çekildi.



"19 gün boyunca kürek çekerek hedefimiz Samsun'a varmak"

Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı Antrenörü Zafer Benli, burada yaptığı açıklamada, ilçede güzel bir atmosferle karşılanmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



İstanbul'dan 30 Nisan'da Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak için yola çıktıklarını belirten Benli, şöyle devam etti:



"19 gün boyunca kürek çekerek hedefimiz Samsun'a varmak. Bu güzergah boyunca da toplam 20 durak noktamız var, Ereğli'de bunlardan biri. Durak noktalarıyla bir bütün halinde Kurtuluş Savaşımızı temsilen bu etkinliğimizi Samsun'a kadar taşımak hedefindeyiz. Bu ruhu birleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Hava şartları noktasında Karadeniz için hakikaten zor deniliyor ama bizim için güneş, fırtına hiç sorun değil."

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman da yaptıkları konuşmada sporcuların onurlu bir yolculuk yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.

Bayrak 19 Mayıs'ta Samsun'da teslim edilecek

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen İstanbul'dan yola çıkan 15 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımına, 1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför ve 8 teknik personel eşlik ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 30 Nisan'da Türk bayrağını teslim alan ve Kocaeli'den sonra sırasıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinde kürek çektikten sonra 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaşacak ekip, Türk bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

Kaynak: AA