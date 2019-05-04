Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk Bayrağını kürek çekerek Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde törenle karşılandı.

Akçakoca Limanına Sahil Güvenlik ve İlçede balıkçılık yapan tekneler eşliğinde ellerindeki Türk Bayrağı ile giren 15 kişilik dragon bot sporcusu, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Limanda bekleyen öğrencilerin çiçek takdim ettiği sporcular, burada yapılan karşılama konuşmaları ve hediye takdiminin ardından dinlenmeye çekildi.

Burada etkinlik hakkın AA muhabirine bilgi veren samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot takımı Anrenörü Zafer Benli, Akçakoca'da çok güzel karşılandıklarını söyledi.

30 Nisan'da İstanbul'dan yola çıktıklarını ve 5 günlük yolculukla Akçakoya'ya ulaştıklarını vurgulayan Benli, "Duraklarımızdan biriside Akçakoca. İlk 2 gün zor hava şartları ile mücadele ettik. İlk gün boğazı akıntıya karşı geçtik sonra şile açıkların da biraz rüzgar yedik. Bu 2 gündür ise hava açık." dedi.

İstabul'dan aldıkları Türk Bayrağını Samsuna ulaştırmak için onurlu bir yolculuk yaptıklarını vurgulayan Benli, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ın 100. Yılı anısına 15 sporcu arkadaşlarımız ile birlikte bu yolculuğa başladık. Bayrağımızı alıp Samsun'a taşımak bizim için onur verici. Bunu tüm arkadaşlarımızla tüm şehitlerimizle ve ulu önder Mustafa kemal Atatürk'ümüz için yapıyoruz. Ne Mutlu Türk'üm diyene."

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ise Milli mücadelemizin 100. yılı başlaması nedeniyle İstanbul'dan Samsun'a şanlı bayrağımızı taşıyan ekibimizi ilçede ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını söyleyerek,"Akçakoca milli mücadele döneminde Akçakocalı hemşerilerimiz çok büyük mücadele gösterip milli mücadelemize çok büyük destek olup. Bu vesileyle başta Mustafa kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi şükran ve minnet ile anıyorum hepsini saygılarımla anıyorum."

"Bayrak 19 Mayıs'ta Samsun'da teslim edilecek"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen İstanbul'dan yola çıkan 15 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımına, 1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför ve 8 teknik personel de eşlik ediyor. 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk Bayrağını teslim alan ve Kocaeli'den sonra kente uğrayan ekip, sırasıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinde kürek çektikten sonra 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaşacak ve Türk Bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

Kaynak: AA