Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kürek çekerek Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde törenle karşılandı.

Akçakoca Limanına Sahil Güvenlik ve ilçede balıkçılık yapan tekneler eşliğinde ellerindeki Türk bayrağı ile giren 15 kişilik dragon bot sporcusu, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Limanda bekleyen öğrencilerin çiçek takdim ettiği sporcular, burada yapılan karşılama konuşmaları ve hediye takdiminin ardından dinlenmeye çekildi.

Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı Antrenörü Zafer Benli, burada yaptığı açıklamada, Akçakoca'da çok güzel karşılandıklarını söyledi.

30 Nisan'da İstanbul'dan yola çıktıklarını ve 5 günlük yolculukla Akçakoca'ya ulaştıklarını vurgulayan Benli, "Duraklarımızdan birisi de Akçakoca. İlk 2 gün zor hava şartlarıyla mücadele ettik. İlk gün Boğaz'ı akıntıya karşı geçtik sonra Şile açıklarında biraz rüzgar yedik. Bu 2 gündür ise hava açık." dedi.

İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını Samsuna ulaştırmak için onurlu bir yolculuk yaptıklarını vurgulayan Benli, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ın 100. yılı anısına 15 sporcu arkadaşlarımızla birlikte bu yolculuğa başladık. Bayrağımızı alıp Samsun'a taşımak bizim için onur verici. Bunu tüm arkadaşlarımızla tüm şehitlerimizle ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz için yapıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene."

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk de Milli Mücadelenin 100. yılı nedeniyle İstanbul'dan Samsun'a şanlı bayrağı taşıyan ekibi ilçede ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını söyleyerek, "Milli Mücadele döneminde Akçakocalı hemşehrilerimiz çok büyük mücadele gösterip çok büyük destek oldu. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

"Bayrak 19 Mayıs'ta Samsun'da teslim edilecek"

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen İstanbul'dan yola çıkan 15 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımına, 1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför ve 8 teknik personel de eşlik ediyor. 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk Bayrağını teslim alan ve Kocaeli'den sonra kente uğrayan ekip, sırasıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinde kürek çektikten sonra 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaşacak ve Türk Bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

Kaynak: AA