Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk Bayrağını kürek çekerek Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Sakarya'nın Karasu'da törenle karşılandı.

Karasu'da dragon bot takımı için karşılama töreni düzenlenmesinin ardından sporcuları ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, tek tek tokalaşarak tebrik ettiği sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporcularla bir süre sohbet eden Nayir, 1919'da başlayan hareketin 100'üncü yılına gelindiğini hatırlattı.

O günün varlık ve yokluk mücadelesinin başlangıç günü olduğunu vurgulayan Nayir, "19 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayıp Samsun'da biten bu önemli yolculuk ile bir fitil ateşlenmiş ve kurtuluşumuz için önemli bir başlangıcın adımı atılmış oluyordu. Bugünün gençleri de atasının izinde olduğunu göstermek için yine aynı deniz yolunu takip ederek, aynı bayrağı Samsun'a kadar taşıyacaklar. Bugüne kadar karadan çok bayrak taşındığını gördük ama sizler sayesinde denizden taşımayla yeni bir çığır da açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, özgürlüğü olmadan yaşayamayan bir millet olduğunu vurgulayan Nayir, özgürlüğünü elinden almak isteyenlere, silahı olmasa bile yüreğiyle düşmanın karşısına dikileceğini o gün de tüm dünyaya gösterdiğini aktardı.

Sporcuların sıradan bir ekip olmadığını belirten Nayir, şunları kaydetti:

"Hepiniz farklı renkleri ve branşları temsil ediyorsunuz. Kurtuluş Savaşımızda da herkes asker değildi. Biri tarlasında çiftini, mahsulünü bıraktı geldi, diğeri belki marangoz atölyesindeki testeresini bıraktı geldi. Tıpkı sizler gibi farklı yerlerden ve mesleklerden bir araya gelmiş kişiler, Kurtuluş Savaşı'na katılarak büyük bir zafer kazandılar. Sizler de bu ruhun bugün hala yaşadığını bizlere gösterdiniz. İnşallah zor şartlar altında mücadele ettiğimiz yıllardaki aynı inanç ve aynı ruh, sizler sayesinde yeni nesle aktarılmış olacak ve tekrar hatırlatılmış olacak."

Kendileri için düzenlenen coşkulu karşılama töreninden dolayı tüm yetkililere teşekkür eden ve Karasu'yu çok beğendiklerini ifade eden sporcular, yolculukları hakkında Vali Nayir'e bilgi verdi.

Etkinlik Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Nayir, ekip sorumlusu antrenör Zafer Benli'ye günün anısına plaket verdikten sonra tüm sporcularla özçekim yaptı.

Vali Nayir'e, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da eşlik etti.

"Bayrak 19 Mayıs'ta Samsun'da teslim edilecek"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen İstanbul'dan yola çıkan 15 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımına, 1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför ve 8 teknik personel de eşlik ediyor. 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk Bayrağını teslim alan ve Kocaeli'den sonra kente uğrayan ekip, sırasıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinde kürek çektikten sonra 19 Mayıs 2019'da Samsun'a ulaşacak ve Türk Bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek.

Kaynak: AA