19.Gün sahur menüsü! 1 Mayıs Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
19.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
- Balkabaklı Krep
- 1 tane haşlanmış yumurta
-Domates Çorbası
-Lor peyniri
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
BALKABAKLI KREP
Balkabaklı Krep için gerekli malzemeler
- 200 gram balkabağı
- 1 küçük soğan
- zeytinyağı
-1 çay bardağı süt
- tuz, karabiber
- kaşar/ eriyen bir peynir
Balkabaklı Krep yapılışı;
- Öncelikle kabakları rendeleyin.
- Soğanları küçük ku¨c¸u¨k kesip tuz ekleyin ve zeytinyağında kavurun.
- Ardından kabakları ekleyin, biraz kavurup sütü ve karabiberi de ekleyin.
- Kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Kabaklar yumuşadığında pişmiş¸ demektir.
- Krepleri pişirip balkabaklı harcı içine koyun.
- Üstüne de eriyen bir peynir koyup tavada peynir eriyene kadar ters düze ederek pişirin.
- Ve hazır.
Afiyet olsun!