19 Gün Kürek Çekerek İstanbul'dan Samsun'a Gelecekler

19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan kürek çekerek Samsun'a gelmeyi amaçlayan 15 Dragon Bot sporcusu Sakarya Karasu'da törenle karşılandı.

100. Yıl Kutlamaları çerçevesinde Samsun'un hazırladığı etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı, 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek, "19 Günde 19 Mayıs 2019 Etkinliği"ni Samsunlu 15 dragon bot sporcusu ve refakat ekibi ile (1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför, 8 teknik personel) gerçekleştiriyor. Etkinlik süresince sporcuların güvenliği için dragon bot ekibini sponsor firmanın 1 palamar botu ve 1 römorkörü takip ediyor.

26 kişilik ekip 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk bayrağını teslim aldılar ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da Türk bayrağını Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecekler.

Bu sabah saat 06.00'da Kocaeli Kefken Limanı'ndan çıkış yapan dragon bot takımı Karasu'ya vardı. Türk bayrakları ile bezenmiş balıkçı tekneleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç ve beraberindekiler, dragon takımını karşıladılar. Sporcular için düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA