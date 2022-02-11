"19. Geleceğin Sineması"na başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları başladı.

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlayan "Geleceğin Sineması" bu yıl 19'uncu kez gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları "www.geleceginsinemasi.com" adresinden yapılabilecek.

Yarışmaya başvurular ise 25 Mart'ta sona erecek.