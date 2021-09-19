19 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef Türkiye elenen isim kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dördüncü hafta eleme gecesi gerçekleşti. Masterchef macerasına veda eden isim belli oldu. Eleme yarışındaki en iyi tabak Azize'nin tabağı seçildi. Son üçe kalan isimler ise Mustafa, Ateş ve Tunahan oldu. 3 isimden birisi yarışmaya veda edecek. Potadaki isimler arasında eleme gecesi gerçekleşen büyük mücadele sonucu Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Masterchef ile ilgili en çok "19 Eylül Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?" sorularını araştırdı. Masterchef'te elenen isme haberimizin devamından ulaşabilirisiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

18 Eylül Cumartesi günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunu sonucunda 5. ve 6. eleme adayları Ateş ve Azize oldu.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Tunahan

2. eleme adayı : Burcu

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Mustafa

5. eleme adayı : Ateş

6. eleme adayı : Azize

19 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF EN İYİ YEMEĞİ YAPAN 3 İSİM HANGİSİ?

Masterchef'te bugün pirinçten yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

Masterchef'te bugün ilk aşama tamamlandı. Birazdan jüriler en iyi 3 ismi açıklayacak.

En iyi 3 isim:

Gecenin Birincisi : Azize

Gecenin İkincisi : Burcu

Gecenin Üçüncüsü : Hasan

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN : AZİZE

Eleme adayları : Mustafa, Ateş, Tunahan

Şuanda Mustafa, Ateş, Tunahan eleme yarışmasında mücadele ediyorlar. Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyah yemeğini en iyi yapan kişi yarışı kazanacak. Sonuncu olan maalesef Masterchef'e veda edecek.

2. AŞAMADA EN İYİ TABAK KİMİN SEÇİLDİ?

Mustafa'nın tabağı en iyisi seçildi ve Mustafa 1 hafta daha yarışmaya devam edecek.

19 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı.

Son ikiye kalan isimler:

Ateş

Tunahan