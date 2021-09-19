19 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi 3 yarışmacı eleme potasında? 19 Eylül Masterchef en iyi 3 isim hangisi?

Masterchef'te bugün bir isim yarışmaya veda edecek. İlk olarak oynanan oyunda en iyi tabak yapan 3 isim eleme potasından çıkmış oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi 3 yarışmacı eleme potasında? 19 Eylül Masterchef en iyi 3 isim hangisi? Masterchef eleme potasındaki isimler kimler? Detaylar sizlerle...

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

18 Eylül Cumartesi günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunu sonucunda 5. ve 6. eleme adayları Ateş ve Azize oldu.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Tunahan

2. eleme adayı : Burcu

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Mustafa

5. eleme adayı : Ateş

6. eleme adayı : Azize

19 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF EN İYİ YEMEĞİ YAPAN 3 İSİM HANGİSİ?

Masterchef'te bugün ilk aşama tamamlandı. Birazdan jüriler en iyi 3 ismi açıklayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

En iyi 3 isim:

Gecenin Birincisi : -

Gecenin İkincisi : -

Gecenin Üçüncüsü : -

En iyi 3 ismi birazdan açıklanacak...

Diğer 3 isim ise eleme gecesinde final oyunu oynayacak. En başarısız tabağın sahibi Masterchef'ten elenecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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