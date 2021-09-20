19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, İlçemiz Atatürk Anıtı önünde Çelenk Sunma Programı düzenlendi. Kaymakamımız Alper TAŞ ve Belediye Başkanı Mert UYGUN tarafından çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün ve önemini belirtir konuşmanın yapılmasıyla sona eren programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ali ERMİŞ, Kurum Müdürlerimiz, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, vatandaşlarımız ve Kahraman Gazilerimiz ve Şehit yakınları katıldı. Program sonrası, Kaymakamlığımızca onurlarına verilen öğle yemeğinde Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz ile bir araya gelen Kaymakamımız Sayın Alper TAŞ, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Milletimizin istikbali için gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü haklarının ödenemeyeceğini ve kendilerine şükran duyduğumuzu belirterek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, en derin şükran, sevgi ve saygıyla selamlıyor, ailelerinizle ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

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