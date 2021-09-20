19 Eylül Gaziler Günü Programıİlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtında program düzenlendi. Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başlayan program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. 19 Eylül Gaziler Günü programına Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Belediye Başkan V. İbrahim KOLCU, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum Amirleri, Gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı. 19 Eylül Gaziler Günü Programı Gazilerimize verilen kahvaltı ile devam etti.

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