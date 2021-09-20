19 Eylül Gaziler Günü Programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Eylül Gaziler Günü Programı

Habermetre - Haberler | Toplum
19 Eylül Gaziler Günü Programı

19 Eylül Gaziler Günü Programıİlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtında program düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü Programıİlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtında program düzenlendi. Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başlayan program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. 19 Eylül Gaziler Günü programına Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Belediye Başkan V. İbrahim KOLCU, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum Amirleri, Gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı. 19 Eylül Gaziler Günü Programı Gazilerimize verilen kahvaltı ile devam etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Burak Elmas Domagoj Vida Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 19 Eylül Gaziler Günü Programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:23:50. #1.11#