19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

18.09.2019 15:28

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, şehitlerin, gazilerin ve kahraman ecdadın emanetini layıkıyla gelecek nesillere ulaştırmayı görevlerin en kutsalı olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Balta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş şehit ve gazilerin, millet nezdinde en muteber mertebeye eriştiklerini belirtti.

Bu toprakların aziz şehitler ve gazilerin fedakarca çabaları neticesinde vatan kılındığını, ay yıldızlı bayrağın, yine onlar sayesinde vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalandığını vurgulayan Balta, "Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, şehitlik ve gazilik unvanlarının, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman ecdadın emanetini layıkıyla gelecek nesillere ulaştırmayı görevlerin en kutsalı olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize yönelik istihdamdan sağlığa, eğitim ve öğrenimlerinden sosyal yaşamlarına kadar kapsamlı haklar tanındı, hizmetler götürüldü. Bu anlamda her zaman onların ve emanetlerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz."

Gaziler Gününü kutlayan Balta, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA