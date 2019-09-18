19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

18.09.2019 10:42

Karaman Valisi Fahri Meral, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Meral mesajında, aziz Türk Milleti tarihi boyunca vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve kutsal saydığı değerler uğruna mücadeleler verdiğini ve eşsiz zaferler kazandığını belirtti.



Bu uğurda her zaman seve seve canını ortaya koyan mehmetçiğin ya şehitlik ya da gazilik mertebesine ulaştığını ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, eşsiz kahramanlıklarda bulunan şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için, canlarını hiç tereddüt etmeden siper etmiş, tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA