19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

18.09.2019 08:58

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ilık, mesajında, gazilerin Türkiye'nin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu bildirdi.

Türk milletinin girdiği her mücadeleyi zaferle kazandığını ifade eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir."

Ilık, şunları kaydetti:

"Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyoruz.

Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA