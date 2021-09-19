19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Kaymakamlık Bahçesindeki Atatürk Anıtı Önünde Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Kaymakamlık Bahçesindeki Atatürk Anıtı Önünde Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde Çelenk Sunma töreni düzenlendi. Törene Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Furkan Kahveci, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Emin Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ümraniye Temsilcisi Ayhan Özülkü, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ümraniye Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcisi tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.

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