19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik"unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 100. yıl dönümü kutlandı. 19 Eylül Gaziler Günü'nün 100. yıl dönümünde Valimiz Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Gaziler, Gazi ve Şehit yakınları ile Polisevi'nde Valiliğimizce düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden Gazilerimiz için okunan kuran tilavetinin ardından dua edildi. Kahvaltı programında konuşan Valimiz Ali Fuat Atik; 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanının verildiği yıldan itibaren her yılı "Gaziler Günü" olarak kutlamaktayız. Bu toprakların bizlere vatan olarak bırakılması elbette kolay olmadı. Bu topraklarda yaşamanın, nefes almanın ve bu topraklarda geleceğimizi inşa etmenin bir bedeli vardır. 1071 yılında girmiş olduğumuz Anadolu topraklarına ve bugün coğrafi olarak içerisinde yaşadığımız Denizli'ye; Çivril ilçemizde 1176 yılında meydana gelen Miryokefelon Savaşı ile tamamen sahip olduk. Bizi bu topraklardan çıkarmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Her zaman söyleriz, bir toprak parçasına vatan diyebilmemiz için Şehit kanı ile sulanmış olması lazım, inancımız budur. Bu inanç, üzerine Türk milleti olarak biz, bize bu toprakları emanet eden Şehitlerimizi, Gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu topraklar bize Şehitlerimizden emanettir. Sizler Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz vatan ve millet savunmasında olağan üstü gayretler göstererek bizim için bu toprakları yaşanabilir hale getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ailelerinizle sizlere huzurlu ve mutlu bir hayat nasip etsin. Bizler devletin tüm birimleri olarak bütün imkanlarımızla Şehit ve Gazi ailelerimizin yanındayız. Kapımız da gönlümüz de her zaman sizlere açıktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrardan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Valiliğimizce düzenlenmiş olan kahvaltı programına hoş geldiniz diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. " dedi. Daha sonra Gaziler Günü etkinlikleri, Valilik önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile devam etti. Törene; Valimiz Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili P. Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Süleyman Tosun, askeri ve mülki erkan ile Gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'mız okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Süleyman Tosun tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından öğrencilerin şiirler okumasıyla program son buldu.

