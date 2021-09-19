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19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü, Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü, Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törende; Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Ali Rıza Açıkgöz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 8. Mekanize Tugay Komutanlığı Piyade Teğmen Sezgin Toğrul yaptı.

Ardından 57. Alay Anadolu Lisesi öğrencisi Koray Yalnızlar "Yaşasın Kahraman Gazi" adlı şiiri, 57. Alay Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Miran ise "Gazilerimize" adlı şiiri okudu.

Ardından Çelenk Sunma Töreni sona erdi.

Çelenk Sunma Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ejder Görceğiz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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