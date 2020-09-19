19 Eylül Gaziler Günü - KIRKLARELİ/
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19 Eylül Gaziler Günü - KIRKLARELİ/

Kırklareli -Çelenk töreni -Saygı duruşu ve İstiklal marşı -Vali Osman Bilgin'in gazi ziyaretiKarabük -Çelenk töreni -İstiklal Marşı'nın okunması Kırklareli ve Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:38

Kırklareli

-Çelenk töreni

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Vali Osman Bilgin'in gazi ziyareti

Karabük

-Çelenk töreni

-İstiklal Marşı'nın okunması

Kırklareli ve Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü - KIRKLARELİ/

Kaynak: AA

AA Editörü - Ufuk Ertop
Ufuk Ertop
AA Editörü
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