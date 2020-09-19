19 Eylül Gaziler Günü - KIRKLARELİ/
Kırklareli -Çelenk töreni -Saygı duruşu ve İstiklal marşı -Vali Osman Bilgin'in gazi ziyaretiKarabük -Çelenk töreni -İstiklal Marşı'nın okunması Kırklareli ve Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
19.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:38
Kırklareli
-Çelenk töreni
-Saygı duruşu ve İstiklal marşı
-Vali Osman Bilgin'in gazi ziyareti
Karabük
-Çelenk töreni
-İstiklal Marşı'nın okunması
Kırklareli ve Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Kaynak: AA