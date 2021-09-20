19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde Hükümet Konağı önünde anma programı ile kutlandı. 19 Eylül Gaziler Günü Kapsamında ilçemizde; Hükümet Konağı önünde anma programı ve ardından Gazilerimiz onuruna organize edilen yemek programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Gazilerimizin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam etti. Hükümet Konağı önündeki programın ardından; Kaymakamımız Sayın Ahmet Raşit ORHAN gazilerimiz ile birlikte, Ambarköy Açık Hava Müzesine ziyaret gerçekleştirdiler. Gaziler günü programı, gazilerimiz onuruna verilen yemekte, güzel bir sohbet ortamıyla sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri