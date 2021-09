19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ HENDEK'TE TÖRENLE KUTLANDI

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Hendek Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlama töreninin ardından Gaziler onuruna yemek tertip edildi.

ÇELENK SUNMA

Hendek Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Candan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrakoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burhan Namlı ve yönetimi, askeri erkan, emniyet personelleri ve protokol üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Elman Koç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hendek Temsilcisi Ferhat Albayrakoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

GAZİLER ONURUNA YEMEK

Hendek Belediyesi tarafından Hendek Gençlik Merkezinde (HGM)Gazilerimiz onuruna yemek programı düzenledi. Yemeğe, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Candan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burhan Namlı ve yönetimi, gaziler ve aileleri katıldı. Yemek öncesi masaları tek tek dolaşan Kaymakam Acır ve Başkan Babaoğlu misafirlere hoş geldiniz diyerek günlerini kutladılar.

HERZAMAN EMRİNİZDEYİZ

Gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Bugün Gazilik ve Mareşallik unvanının verilişinin yıl dönümü ve aynı zamanda Gaziler Haftası olarak da kutlanmaktadır. Bu memleket, bu topraklar uğruna canlarını hiçe sayıp şehit ve gazi olan, ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimize ne kadar minnettar olsak azdır. Onları rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Bugünkü programımızda özellikle Tören'den sonraki programımızda yaklaşık 130 civarı Şehit ve Gazi yakınımızı programımıza davet ettik. Katılanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm gazilerimiz bizim baş tacımız. Her zaman bütün kamu kurumları olarak sizler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, emrinizdeyiz" diye konuştu.

GAZİLERİMİZE MİNNETARIZ

Daha sonra söz alan Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ise, "Bugün çok önemli bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ayakta kalmasının sebebi olan Gazilerimiz ve Aziz Şehitlerimiz için bir araya geldiğimiz bir gün. Eğer sizler olmasaydınız Gazilerimiz ve Şehitlerimiz olmasaydı biz bugün bir araya gelemeyecektik. Bu nedenle hepinize minnettarız. Hepinizi çok seviyoruz ve her zaman için sizlerin emrinizdeyiz. Sn. Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun da dediği gibi bütün Kamu kurum ve kuruluşları sizlerin emrindedir. Her zaman bir telefon kadar uzağınızdayız. Ne zaman alo derseniz her türlü ihtiyacınızda devletiniz olarak her zaman yanınızdayız. Ayrıca buraya teşrifleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki Gaziler Gününde ve Şehitler Gününde de böyle güzel ortamları paylaşmak mümkün olur. Bu temenni ile hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Sn. Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'na da bu yemeği tertiplediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yemek sonrası misafirler protokol üyeleri ile birlikte sohbet ettiler. Daha sonra gaziler ve yakınları düzenlenen program ve yemek için Protokol üyelerine teşekkür ettiler ve program sona erdi.

