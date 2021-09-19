"19 Eylül Gaziler Günü" Dolayısıyla Vali Ayyıldız, Gazileri Makamında Kabul Etti

Vali Erol Ayyıldız, "19 Eylül Gaziler Günü" programı kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ekrem Dumlu, ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Ayyıldız, "Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur, mutluluk ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. " dedi.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, "Gaziliğin şehitlikle birlikte "iki güzel akıbetten biri" olduğuna inanan aziz milletimiz, sevgisini "iman"dan saydığı vatanı uğruna gövdesini siper etmiş gazi bir millettir. İstiklal Marşı'mızda ifadesini bulduğu üzere bastığımız yerlerin "toprak"tan "vatan" haline dönüşmesinde, gaza anlayışı en önde gelen değerlerimiz arasındadır. Bu güzel anlayışın bir devamı olarak 19 Eylül 1921 tarihinde, Sakarya Meydan Mu haberesi'nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verilmiştir. Bu anlamlı hadisenin yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. " diye konuştu.

Vatan konusunda gösterdiği hassasiyetle Eskişehir tarihinin, destan ve kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, "I. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen haksız işgaller karşısında yurt çapında gösterilen ilk tepkilerden biri de Eskişehir'de meydana gelmiştir. "Onların ellerinde zincir varsa biz de bu toprağa ekilmeye, vatan uğruna ser vermeye gönüllüleriz. " dediler. Biz ölmedikçe vatan bizimdir, dediler. Ecdadımızın söylediği bu sözleri bugün de aynı iman ve kararlılıkla tekrarlıyoruz. En zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bu şanlı mücadeleleri; vatanın bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun milletimizin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi olarak aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. " dedi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Dumlu'da, vatan müdafaası için üzerlerine düşen bir görev varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Türk Milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini kimsenin bozamayacağını belirtti. Başkan Dumlu, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olan Sayın Valimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

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