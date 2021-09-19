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19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bisiklet turu düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bisiklet turu düzenledi. Şehir merkezinde düzenlenen bisiklet turuna vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel düzenlediği bisiklet turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve genç yaşlı birçok bisiklet severin katıldığı bisiklet turu Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi önünde son buldu. Şehir merkezinde gerçekleştirilen turu gören vatandaşlarla alkışlarla eşlik etti. - SAKARYA

19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı

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Haber: 19 Eylül Gaziler Günü bisiklet turu ile anıldı - Haberler
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