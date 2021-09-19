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19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Gerçekleşti

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19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Gerçekleşti

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı GerçekleştiKutlama programı bugün sabah Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulması ile başladı.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı GerçekleştiKutlama programı bugün sabah Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk Sunma programına Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Alb. Hüseyin Gökhan Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Daire Müdürleri, Siyasiler, Yüksek Rütbeli Subaylar ve çok sayıda davetlinin yanı sıra Eğirdir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan, Gazilerimiz, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtına Sunulmasının ardından Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Eğirdir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan yaptı. Daha sonra Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesine giden heyet burada gazilerle uzun süre sohbet ettiler. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Gaziler Derneğinde ziyaret defterini doldurdu. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Albay Hüseyin Gökhan Özbek tarafından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan'a günün önemine binaen Şükran Anısı takdim ettiDaha sonra Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet ilçemize bağlı Mahmatlar Köyünde ikamet eden Gazi Muhammet Aydın ve ailesini evinde ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi ve isteklerinin olup olmadığını sordu.

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