19 Eylül Gaziler Günü - Haberler
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19 Eylül Gaziler Günü

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19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler GünüKahraman gazilerimizi onurlandırmak ve onlara duyduğumuz minnet duygularımızı ifade edebilmek adına kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Defne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, Defne İlçesinde ikamet eden gaziler onuruna yemek verdi.

19 Eylül Gaziler GünüKahraman gazilerimizi onurlandırmak ve onlara duyduğumuz minnet duygularımızı ifade edebilmek adına kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Defne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, Defne İlçesinde ikamet eden gaziler onuruna yemek verdi. Defne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduklarını ifade etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diledi. Defne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, yemeğe katılan gazi ve yakınları ile fotoğraf çekildikten sonra misafirlerini kapıda uğurlaması ile yemek programı son buldu.

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