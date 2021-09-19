19 Eylül Gaziler Günü
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Törenden genel görüntü Protokolün anıta çelenk sunumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Gazilerden genel detay görüntüler 19 Eylül Gaziler Günü ÇORUM - Çorum'da törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile...
Törenden genel görüntü
Protokolün anıta çelenk sunumu
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Gazilerden genel detay görüntüler 19 Eylül Gaziler Günü
ÇORUM - Çorum'da törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.