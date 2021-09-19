19 Eylül Gaziler Günü - Haberler
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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Törenden genel görüntü Protokolün anıta çelenk sunumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Gazilerden genel detay görüntüler 19 Eylül Gaziler Günü ÇORUM - Çorum'da törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile...

Törenden genel görüntü

Protokolün anıta çelenk sunumu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Gazilerden genel detay görüntüler 19 Eylül Gaziler Günü

ÇORUM - Çorum'da törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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