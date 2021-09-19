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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde,19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Güroymak Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, şehit yakınları ve gazilerin gününü kutladı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri
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