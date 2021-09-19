19 Eylül Gaziler Günü - Haberler
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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Yeşilgöl, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkan vekili Abbas Oktay Balcı, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına Yusuf Kuru, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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