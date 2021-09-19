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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel
19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü Aksaray'da törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Aksaray'da törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki tören, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, başka hiçbir milletin kültüründe "ölürsek şehit, kalırsak gazi" gibi toplumun her kesiminde karşılık bulmuş bir anlayışının olmadığını belirterek, "Değerli gazilerimiz, bizler sizlere baktığımız zaman, gül cemalinizin yanında Çanakkale'yi, Malazgirt'i görürüz. Ay yıldızlı al bayrağı görürüz. Şeref, cesaret ve namusu görürüz. Vatan aşkının yaşayan abidelerini görürüz. ve biliriz ki ne yaparsak yapalım size olan borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak, devletimizin tüm imkanları ile hizmetinizde olmaya, hak ettiğiniz gururlu hayatı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim en büyük toplumsal sorumluluğumuzdur." dedi.

Muharip Gaziler Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ da yaptığı konuşmada, vatanını ve kutsal saydığı değerleri savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, vatanseverliğin ve kahramanlığın birer yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona eren törenin ardından programa katılan protokol üyeleri topluca Aksaray Şehitliğini ziyaret edip şehitler için dua etti.

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri
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