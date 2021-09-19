19 Eylül Gaziler Günü - Haberler
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19 Eylül Gaziler Günü

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik Bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile birlikte gaziler de katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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