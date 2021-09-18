'19 Eylül Gaziler Günü' - Haberler
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"19 Eylül Gaziler Günü"

Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal Rütbesi" ve "Gazilik" unvanının verildiği günün yıldönümü Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Tarihi, savaş meydanlarında kahramanlıklarla geçen bir milletin evlatları olarak, kutsal değerlerimiz adına verilen mücadelemizde, ulaşabileceğimiz en şerefli mertebelerden biri şüphesiz gazilik ve şehitlik mertebeleridir. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Bu anlamlı gün dolayısıyla; Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tarih boyunca vatanı, bayrağı ve onuru için mücadele eden kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

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Haber: '19 Eylül Gaziler Günü' - Haberler
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