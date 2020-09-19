19 Eylül Gaziler Günü
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Rizvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcisi Celal Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından etkinlik son buldu.
Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen programda ise Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Kaynak: AA