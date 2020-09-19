19 Eylül Gaziler Günü Kırşehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali İbrahim Akın, Jandarma Gazinosu bahçesinde şehit, gazi dernek temsilcileri ve gaziler ile bir araya geldi.

Aziz şehitler ve kahraman gazilerin vatanı canı pahasına savunarak, Türk milletine onurlu ve insanca yaşayabileceği bir gelecek armağan ettiğini aktaran Vali Akın, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Türkiye Harp Malulu Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya ise 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA